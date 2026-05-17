Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА и "Локомотив" назвали составы на матч последнего тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:07 17.05.2026 (обновлено: 17:09 17.05.2026)
ЦСКА и "Локомотив" назвали составы на матч последнего тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Локомотива" на матч последнего тура РПЛ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские футбольные клубы ЦСКА и "Локомотив" объявили стартовые составы на матч последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • С первых минут у ЦСКА на поле выйдут Владислав Тороп (вратарь), Матеус Рейс, Данил Круговой, Кирилл Данилов, Матвей Лукин, Дмитрий Баринов, Иван Обляков (капитан), Данила Козлов, Милан Гайич, Матвей Кисляк, Максим Воронов.
  • Состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь, капитан), Лукас Фассон, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев, Александр Руденко.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московские футбольные клубы ЦСКА и "Локомотив" объявили стартовые составы на матч последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча 30-го тура пройдет в воскресенье на поле армейцев и начнется в 18:00 мск. Перед последним матчем сезона ЦСКА с 48 очками идет на пятом месте в турнирной таблице, "Локомотив" (53 очка) занимает третью позицию.
С первых минут у ЦСКА на поле выйдут Владислав Тороп (вратарь), Матеус Рейс, Данил Круговой, Кирилл Данилов, Матвей Лукин, Дмитрий Баринов, Иван Обляков (капитан), Данила Козлов, Милан Гайич, Матвей Кисляк, Максим Воронов.
Состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь, капитан), Лукас Фассон, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев, Александр Руденко.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Онлайн"Зенит" - чемпион, а "Спартак" даже без бронзы: каким получился финиш РПЛ
Вчера, 17:00
 
ФутболСпортВладислав ТоропДанил КруговойКирилл ДаниловРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКАЛокомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала