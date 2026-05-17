Токаев поблагодарил Путина за гостеприимство в Москве

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил признательность за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы, сообщается на сайте Кремля.