"Знаю лишь Матвея": Сурин ответил на вопрос про Илью Сафонова из "Ак Барса"

КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий ярославского "Локомотива" Егор Сурин, комментируя попытки форварда казанского "Ак Барса" Ильи Сафонова психологически воздействовать на голкипера железнодорожников Даниила Исаева, заявил, что не слышал про такого игрока и знает только вратаря французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвея Сафонова.
"Локомотив" в воскресенье проиграл "Ак Барсу" (1:2) в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В эпизоде с голом форварда казанцев Артема Галимова во втором периоде, когда хозяева площадки сравняли счет, Илья Сафонов что-то выкрикнул в адрес Исаева.
"Илья Сафонов - это кто? Я такого не знаю. Он гол сделал? Не знаю такого. Вы, наверное, про Матвея Сафонова из "ПСЖ". Надеюсь, как-нибудь еще узнаю про него. Что касается идеи охранять Исаева, то так нужно делать, если это надо самому вратарю. На Никиту Серебрякова из "Авангарда" это (давление), видимо, действовало. Но наш Данька всегда держит нашу команду в игре, не допускает ошибок. Мы должны помогать ему, чтобы у него было меньше работы", - сказал Сурин журналистам.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятый матч противостояния пройдет в Ярославле 19 мая.
"Проиграли, не хватило активности, бросков и выигранных единоборств. Мы все хотим победить. Надо действовать хладнокровно, и все будет хорошо. Игры по сути своей те же. Серия только начинается. Эта дуэль будет выиграна за счет того, кто лучше разберется с шайбой", - добавил Сурин.
Защитник "Локомотива" Даниил Мисюль добавил, что игроки ярославской команды стараются не реагировать на провокации со стороны казанцев.
"Мы стараемся не реагировать на это. То, что они делают, касается их самих. Исаев психологически устойчив. Мы лишний раз не распыляемся на это (на провокации). Когда я подерусь с кем-то из игроков "Ак Барса"? Я об этом даже не думаю", - отметил Мисюль.