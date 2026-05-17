Рейтинг@Mail.ru
"Знаю лишь Матвея": Сурин ответил на вопрос про Илью Сафонова из "Ак Барса" - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:03 17.05.2026
"Знаю лишь Матвея": Сурин ответил на вопрос про Илью Сафонова из "Ак Барса"

Сурин заявил, что не знает Сафонова из "Ак Барса", с которым играет в финале КХЛ

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Финал. "Локомотив" (Ярославль) - "Ак Барс" (Казань)
Хоккей. КХЛ. Финал. Локомотив (Ярославль) - Ак Барс (Казань) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что не знает форварда «Ак Барса» Илью Сафонова и спутал его с вратарем французского футбольного клуба «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.
  • «Локомотив» проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ, и счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2.
  • Пятый матч противостояния между «Локомотивом» и «Ак Барсом» пройдет в Ярославле 19 мая.
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий ярославского "Локомотива" Егор Сурин, комментируя попытки форварда казанского "Ак Барса" Ильи Сафонова психологически воздействовать на голкипера железнодорожников Даниила Исаева, заявил, что не слышал про такого игрока и знает только вратаря французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвея Сафонова.
"Локомотив" в воскресенье проиграл "Ак Барсу" (1:2) в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В эпизоде с голом форварда казанцев Артема Галимова во втором периоде, когда хозяева площадки сравняли счет, Илья Сафонов что-то выкрикнул в адрес Исаева.
«
"Илья Сафонов - это кто? Я такого не знаю. Он гол сделал? Не знаю такого. Вы, наверное, про Матвея Сафонова из "ПСЖ". Надеюсь, как-нибудь еще узнаю про него. Что касается идеи охранять Исаева, то так нужно делать, если это надо самому вратарю. На Никиту Серебрякова из "Авангарда" это (давление), видимо, действовало. Но наш Данька всегда держит нашу команду в игре, не допускает ошибок. Мы должны помогать ему, чтобы у него было меньше работы", - сказал Сурин журналистам.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятый матч противостояния пройдет в Ярославле 19 мая.
"Проиграли, не хватило активности, бросков и выигранных единоборств. Мы все хотим победить. Надо действовать хладнокровно, и все будет хорошо. Игры по сути своей те же. Серия только начинается. Эта дуэль будет выиграна за счет того, кто лучше разберется с шайбой", - добавил Сурин.
Защитник "Локомотива" Даниил Мисюль добавил, что игроки ярославской команды стараются не реагировать на провокации со стороны казанцев.
"Мы стараемся не реагировать на это. То, что они делают, касается их самих. Исаев психологически устойчив. Мы лишний раз не распыляемся на это (на провокации). Когда я подерусь с кем-то из игроков "Ак Барса"? Я об этом даже не думаю", - отметил Мисюль.
Эпизод матча Ак Барс (Казань) - Локомотив (Ярославль) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Хмелевский заявил, что у "Ак Барса" есть чемпионский характер
Вчера, 18:55
 
ХоккейСпортИлья СафоновДаниил ИсаевАк БарсЛокомотив (Ярославль)АвангардКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала