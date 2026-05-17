Серийный убийца Ибрагимов через суд добивался смягчения наказания

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Серийный убийца Рамиль Ибрагимов, убивший семь человек, в том числе троих детей, через суд добивался смягчения наказания: замены пожизненного лишения свободы на определенный срок, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.