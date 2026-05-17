Серийный убийца Ибрагимов через суд добивался смягчения наказания

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Серийный убийца Рамиль Ибрагимов, убивший семь человек, в том числе троих детей, через суд добивался смягчения наказания: замены пожизненного лишения свободы на определенный срок, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Ибрагимов через суд требовал изменить ему пожизненное наказание на лишение свободы на определенный срок, но до 30 лет лишения свободы — это верхняя планка, предусмотренная законодательством РФ. Однако его просьба была оставлена без удовлетворения, следует из материалов.
Суд в Тюменской области в 2008 году приговорил Ибрагимова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В 2009 году суд в Амурской области вынес ему еще один приговор, наказание осталось тем же.
В 2006 году Ибрагимов в селе в Амурской области в ходе ссоры задушил своего знакомого. Затем, опасаясь, что хозяйка дома раскроет его злодеяние, аналогичным образом расправился и с ней, после чего сжег дом и скрылся. В дальнейшем он переехал в Сургут, избегая задержания. В этом городе он нашел подельников, с которыми совершил массовое убийство — преступники зарезали семью из пяти человек, среди которых трое детей, и сожгли их дом.