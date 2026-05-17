Российские юниорки завоевали золото и серебро чемпионата Европы по стрельбе

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россиянки Кира Папина и Дара Чупина завоевали золотую и серебряную медали соответственно в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе среди юниоров до 18 лет в хорватском Осиеке.
В мужской стрельбе бронзу завоевал Никита Прытков.
Чемпионат Европы завершится 20 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.