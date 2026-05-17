Российские юниорки завоевали золото и серебро чемпионата Европы по стрельбе

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россиянки Кира Папина и Дара Чупина завоевали золотую и серебряную медали соответственно в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе среди юниоров до 18 лет в хорватском Осиеке.