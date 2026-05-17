США ждут сохранения статус-кво по Тайваню, заявил американский торгпред

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США ждут сохранения статус-кво по Тайваню, сообщил американский торговый представитель Джеймисон Грир.
"Самое важное, чтобы не было изменения статус-кво в Тайваньском проливе. И президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что перемен в американских подходах к Тайваню нет", - сказал Грир в интервью телеканалу АВС.
По словам Грира, Вашингтн ждет, что ситуация будет стабильной.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава КНР в ходе переговоров с Трампом заявил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между КНР и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений.