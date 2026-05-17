Рейтинг@Mail.ru
США ждут сохранения статус-кво по Тайваню, заявил американский торгпред - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 17.05.2026
США ждут сохранения статус-кво по Тайваню, заявил американский торгпред

Торговый представитель Грир: США ждут сохранения статус-кво по Тайваню

© AP Photo / Mark SchiefelbeinТорговый представитель США Джеймисон Грир
Торговый представитель США Джеймисон Грир - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Торговый представитель США Джеймисон Грир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США ожидают сохранения статус-кво по Тайваню, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир.
  • Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
  • Си Цзиньпин предупредил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между КНР и США может возникнуть конфликт.
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США ждут сохранения статус-кво по Тайваню, сообщил американский торговый представитель Джеймисон Грир.
"Самое важное, чтобы не было изменения статус-кво в Тайваньском проливе. И президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что перемен в американских подходах к Тайваню нет", - сказал Грир в интервью телеканалу АВС.
По словам Грира, Вашингтн ждет, что ситуация будет стабильной.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава КНР в ходе переговоров с Трампом заявил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между КНР и США может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
СМИ: Трамп не достиг результатов ни в одном из вопросов в ходе визита в КНР
15 мая, 19:47
 
КитайСШАТайваньДональд ТрампСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против ИранаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала