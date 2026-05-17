Семак ответил на вопрос о будущем Нино и Мостового

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семак заявил, что рассчитывает на Мостового и Нино в следующем сезоне.
- Он отметил, что у игроков действующие контракты.
- Но если поступят предложения и футболисты сами захотят уйти, тогда будут говорить об этом с ними, добавил тренер "Зенита".
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил журналистам, что рассчитывает на футболистов Андрея Мостового и Нино в следующем сезоне.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил о конфликте Мостового с Семаком из-за проблем с дисциплиной, лишним весом и нарушениями режима. Сообщалось, что футболист не хочет продлевать истекающий в 2027 году контракт с "Зенитом". Сам Мостовой опроверг эту информацию. Также в апреле бразильские СМИ сообщали об интересе к бразильцу Нино, чей контракт рассчитан до 2028 года, со стороны "Палмейраса".
"Конечно. У них действующие контракты, и если поступят предложения и сами ребята по каким-либо причинам изъявят желание уйти, тогда будем разговаривать", - ответил Семак на вопрос о будущем Нино и Мостового.