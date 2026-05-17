Селиваненко рассказал о победе теннисисток из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме.
- Бывший вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко заявил, что россиянки являются одной из лучших пар мира.
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер доказали, что являются одной из лучших пар мира, заявил РИА Новости бывший вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко.
"Финал есть финал, победа в таком престижном турнире всегда приятна. Мирра и Диана давно доказали, что играя вместе они являются одним из лучших дуэтов в мире. Если они будут продолжать так играть, они в любом турнире могут рассчитывать на успех. Можно поздравить девочек с отличной победой в крупном турнире", - сказал Селиваненко.