Селиваненко рассказал о победе теннисисток из России - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
15:15 17.05.2026 (обновлено: 15:18 17.05.2026)
Селиваненко рассказал о победе теннисисток из России

Селиваненко: Андреева и Шнайдер доказали, что являются одной из лучших пар мира

© Фото : Пресс-служба ITFРоссийские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме.
  • Бывший вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко заявил, что россиянки являются одной из лучших пар мира.
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер доказали, что являются одной из лучших пар мира, заявил РИА Новости бывший вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко.
В воскресенье Андреева и Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Андреевой и Шнайдер.
"Финал есть финал, победа в таком престижном турнире всегда приятна. Мирра и Диана давно доказали, что играя вместе они являются одним из лучших дуэтов в мире. Если они будут продолжать так играть, они в любом турнире могут рассчитывать на успех. Можно поздравить девочек с отличной победой в крупном турнире", - сказал Селиваненко.
Эксперт сообщил, что Андреевой и Шнайдер по силам выиграть Большой шлем
СпортРимАлексей СеливаненкоФедерация тенниса России (ФТР)
 
