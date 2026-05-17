Америка одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
15:51 17.05.2026 (обновлено: 15:58 17.05.2026)
Америка одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

Сборная США одержала первую победу на ЧМ по хоккею, обыграв британцев

  • Сборная США обыграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 5:1.
  • В составе американской сборной шайбы забросили Пол Коттер, Исаак Ховард, Мэтью Оливер и Деклан Карлайл.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сборная США обыграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). В составе американской сборной шайбы забросили Пол Коттер (14-я минута), Исаак Ховард (38, 57), Мэтью Оливер (43) и Деклан Карлайл (44). У британцев гол на счету Натаниэля Халберта (29).
Сборная США одержала первую победу на турнире. В дебютной игре действующие чемпионы уступили швейцарцам. Британцы провели вторую встречу после поражения от Австрии. В следующем матче американцы 18 мая сыграют с финнами, британцы 19 мая встретятся со сборной Венгрии.
В другом матче словаки в группе В обыграли итальянцев со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
