Российские самбисты завоевали семь золотых медалей в последний день ЧЕ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй, заключительный день чемпионата Европы, который прошел в Тбилиси.

В финальном поединке в весовой категории до 54 кг россиянка Эльмира Кахраманова одержала победу над украинкой Снежанной Плиш, россиянка Дорошенко Екатерина первенствовала в весовой категории до 65 кг, победив в финале белоруску Даниэлу Ждан, в весовой категории до 80 кг первой стала россиянка Дарья Речкалова, победившая украинку Галину Ковальскую.

У мужчин в боевом самбо золото завоевал россиянин Шейх-Мансур Хабибулаев, который в финале до 64 кг оказался сильнее представителя Армении Маиса Нерсесяна, в весе до 98 кг первым стал россиянин Магомед Гасанов, победивший Леонида Меликяна из Армении. В весовой категории до 79 кг бронзу завоевал россиянин Али Куржев.

В мужском спортивном самбо россиянин Андрей Корнеев завоевал золото в весовой категории до 71 кг, победив в финале украинца Романа Труща, а в весовой категории свыше 98 кг золото чемпионата Европы завоевал россиянин Аслан Джиоев, в финале одолев представителя Латвии Виктора Реско. Также бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг получил Вадим Дедов.