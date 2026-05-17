"Крылья Советов" разгромили "Акрон" и сохранили место в РПЛ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" на своем поле разгромили тольяттинский "Акрон" в матче последнего, 30-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Амар Рахманович (12-я минута, с пенальти), Максим Витюгов (34, 41) и Николай Рассказов (43). У "Акрона" с пенальти гол забил Никита Базилевский (85).
"Крылья Советов" набрали 32 очка и расположились на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, обеспечив себе сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон. "Акрон" с 27 очками остался в зоне стыковых матчей.