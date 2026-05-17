Легенда "Зенита" сделал заявление об уровне российского футбола

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак заявил РИА Новости, что отсутствие еврокубков сказывается на российском футболе, однако тот факт, что интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) держится до последнего тура, говорит о росте уровня команд.
"Зенит" после 29 туров набрал 65 очков, идет на первом месте в таблице и в воскресенье в гостях сыграет с "Ростовом". "Краснодар" занимает второе место с 63 очками и в параллельном матче дома встретится с "Оренбургом".
"Отсутствие еврокубков, конечно же, сказывается, но уровень команд растет, потому что все доводится до последнего тура. Это здорово. В этом-то и изюминка футбола", - сказал Спивак.