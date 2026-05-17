Рейтинг@Mail.ru
Легенда "Зенита" сделал заявление об уровне российского футбола - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:55 17.05.2026 (обновлено: 18:51 17.05.2026)
Легенда "Зенита" сделал заявление об уровне российского футбола

Спивак: уровень РПЛ растет, так как интрига сохраняется до последнего тура

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Ростов" - "Динамо"
Футбол. РПЛ. Матч Ростов - Динамо - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Спивак заявил, что отсутствие еврокубков сказывается на российском футболе.
  • По мнению Спивака, уровень РПЛ растет, так как интрига сохраняется до последнего тура.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак заявил РИА Новости, что отсутствие еврокубков сказывается на российском футболе, однако тот факт, что интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) держится до последнего тура, говорит о росте уровня команд.
"Зенит" после 29 туров набрал 65 очков, идет на первом месте в таблице и в воскресенье в гостях сыграет с "Ростовом". "Краснодар" занимает второе место с 63 очками и в параллельном матче дома встретится с "Оренбургом".
«
"Отсутствие еврокубков, конечно же, сказывается, но уровень команд растет, потому что все доводится до последнего тура. Это здорово. В этом-то и изюминка футбола", - сказал Спивак.
Российский вратарь австрийского Штурма Даниил Худяков - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Штурм" с российским вратарем Худяковым стал вице-чемпионом Австрии
Вчера, 17:41
 
ФутболСпортАлександр СпивакЗенитРостовКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала