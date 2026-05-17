В Эрмитаже посетитель уселся на Большой императорский трон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Посетитель Эрмитажа сел на Большой императорский трон, его задержали, сообщил Северо-Западный округ Росгвардии.
"Посетитель музея в Георгиевском зале <...> зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. К мужчине сразу же подошла смотритель и сделала замечание, на что мужчина отреагировал агрессивно", — говорится в заявлении.
Росгвардейцы вместе с сотрудниками безопасности учреждения задержали нарушителя, несмотря на попытки сопротивления.
Отмечается, что музейный экспонат направят на экспертизу.
