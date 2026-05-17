Путин встретится с выпускниками потока "Время героев"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с выпускниками потока программы "Время героев" и вручит государственные награды, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
В графике президента на следующую неделю планируется вручение государственных наград и общение “с выпускниками потока программы "Время героев”.
Кроме того, как ранее сообщили в Кремле, Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
Программа “Время героев” реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.