Путин отметил международный авторитет Токаева

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с днем рождения президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отметил, что он снискал высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Своей деятельностью во главе государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - говорится в телеграмме.
"Завершается подготовка моего государственного визита в Казахстан. Уверен, что предстоящие переговоры будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей между нашими странами и народами. Особое значение приобретает и проведение под вашим председательством в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета", - добавляется в телеграмме.
Путин пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов.