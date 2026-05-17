Путин отметил международный авторитет Токаева
12:14 17.05.2026
Путин отметил международный авторитет Токаева

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.
  • Путин отметил значительный международный авторитет Токаева и его вклад в развитие российско-казахстанских отношений.
  • В телеграмме говорится о предстоящем государственном визите Путина в Казахстан и заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с днем рождения президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отметил, что он снискал высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Своей деятельностью во главе государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что они тепло пообщались 9 мая в Москве, выразил признательность, что Токаев смог приехать на празднование Дня Победы.
"Завершается подготовка моего государственного визита в Казахстан. Уверен, что предстоящие переговоры будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей между нашими странами и народами. Особое значение приобретает и проведение под вашим председательством в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета", - добавляется в телеграмме.
Путин пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов.
КазахстанРоссияМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевДень Победы — 2026
 
 
