11:55 17.05.2026 (обновлено: 12:50 17.05.2026)

Путин и Токаев по телефону обсудили подготовку предстоящего визита в Астану

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону подготовку предстоящего визита президента России в Астану.
  • В эти же дни там пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону предстоящий госвизит президента России в Астану.
"Обсуждены актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета", — говорится на сайте Кремля.
Мероприятие пройдет с 28 по 29 мая. Президент России подтвердил участие в нем еще в феврале.
В последний раз лидеры двух стран общались в День Победы в Москве. Глава Казахстана присутствовал на параде на Красной площади, а также на торжественном приеме после него. Накануне вечером Путин и Токаев провели встречу в Кремле.
