Пушков объяснил, почему Иран не примет условия Трампа - РИА Новости, 17.05.2026
23:51 17.05.2026
Пушков объяснил, почему Иран не примет условия Трампа

17.05.2026
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Иран не примет условия президента США Дональда Трампа, так как это будет означать полную капитуляцию Тегерана, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Трамп заявил в среду, что США завершат операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона.
«
"В своей соцсети Трамп вновь угрожает Ирану. "Это было затишье перед бурей", - написал он, давая понять, что, если Иран не примет условия США, то на него обрушится настоящая буря американских ударов. Однако Иран эти условия не примет, поскольку они равны его полной капитуляции", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что нынешние американские и иранские позиции несовместимы.
"В частности, Тегеран требует признания его суверенитета над Ормузским проливом. В Иране уже отметили, что отсутствие каких-либо уступок со стороны США приведет к тупику в переговорах", - добавил политик.
По словам Пушкова, нынешнее "иранское затишье" - явление временное. Он считает, что Трампу сначала нужно было съездить в Китай и узнать позицию Пекин по поводу поддержки Ирана, "собраться с мыслями и решить, что делать дальше".
"Иран способен вести длительную войну... Для США продление перемирия в этих условиях равно признанию поражения", - констатировал член комитета СФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
