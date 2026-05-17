Пушков объяснил, почему Иран не примет условия Трампа

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Иран не примет условия президента США Дональда Трампа, так как это будет означать полную капитуляцию Тегерана, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"В своей соцсети Трамп вновь угрожает Ирану. "Это было затишье перед бурей", - написал он, давая понять, что, если Иран не примет условия США, то на него обрушится настоящая буря американских ударов. Однако Иран эти условия не примет, поскольку они равны его полной капитуляции", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что нынешние американские и иранские позиции несовместимы.
"В частности, Тегеран требует признания его суверенитета над Ормузским проливом. В Иране уже отметили, что отсутствие каких-либо уступок со стороны США приведет к тупику в переговорах", - добавил политик.
"Иран способен вести длительную войну... Для США продление перемирия в этих условиях равно признанию поражения", - констатировал член комитета СФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
