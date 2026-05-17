Каноисты Петров и Штыль стали вторыми на этапе Кубка мира

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали серебряные медали в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров на втором этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге.
Результат россиян - 1 минута 47,98 секунды. Первое место заняли испанцы Даниэль Грихальба и Адриан Сиейро (1.47,75), третьими стали представители Венгрии Даниэль Фейеш и Йонатан Хайду (отставание - 0,71).
Этап Кубка мира в Германии завершится 17 мая.