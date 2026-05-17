Онищенко оценил опасность Эболы

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лихорадка Эбола более опасна и имеет большие шансы на распространение, чем хантавирус, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.