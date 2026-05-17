Рейтинг@Mail.ru
Онищенко оценил опасность Эболы - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 17.05.2026
Онищенко оценил опасность Эболы

Онищенко: лихорадка Эбола более опасна, чем хантавирус

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что лихорадка Эбола более опасна и имеет большие шансы на распространение, чем хантавирус.
  • Онищенко отметил, что дальнейшая ситуация в России будет зависеть от предпринятых мер, в частности, от санитарного контроля.
  • Всемирная организация здравоохранения определила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде как чрезвычайную ситуацию международного значения.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лихорадка Эбола более опасна и имеет большие шансы на распространение, чем хантавирус, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Эбола опаснее, чем хантавирус, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. У нее больше шансов на распространение", - сказал Онищенко.
Он добавил, что дальнейшая ситуация в России будет зависеть от предпринятых мер. По мнению академика, необходимо уделять внимание санитарному контролю не только на государственных границах, но и на территориях, на которых могут происходить завозы инфекции.
Онищенко отметил, что глобальное распространение лихорадки Эбола маловероятно.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде как "чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение".
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для выявления Эболы
15 января, 03:25
 
Здоровье - ОбществоРоссияДемократическая Республика КонгоУгандаГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала