Экс-чемпион UFC Нганну отправил в нокаут бразильца на громком турнире MVP

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости . Французский боец смешанных единоборств (ММА) камерунского происхождения, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну досрочно победил Фелипе Линса из Бразилии в рамках первого ММА-турнира промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP).

Поединок прошел в Лос-Анджелесе (США) и завершился нокаутом в концовке первого раунда.

Нганну, после ухода из UFC успевший выступить в промоушене PFL и провести два боксерских поединка, одержал 19-ю победу в ММА при трех поражениях. Линс терпит шестое поражение при 18 победных боях.