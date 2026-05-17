Майк Перри разгромил Нейта Диаса на турнире MVP

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Майк Перри досрочно победил соотечественника Нейта Диаса в соглавном событии первого ММА-турнира промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP) в Лос-Анджелесе.
Бой экс-представителей UFC закончился после второго раунда: Диас не смог продолжить противостояние из-за полученных травм, и ему было присуждено поражение техническим нокаутом.
Проигравший спортсмен не выступал в ММА с сентября 2022 года, когда на турнире UFC он заставил сдаться американца Тони Фергюсона.