Майк Перри разгромил Нейта Диаса на турнире MVP - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
06:33 17.05.2026 (обновлено: 06:36 17.05.2026)
Майк Перри разгромил Нейта Диаса на турнире MVP

Майк Перри досрочно победил Нейта Диаса на турнире MVP

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский боец смешанных единоборств Майк Перри досрочно победил Нейта Диаса на турнире MVP.
  • Бой закончился после второго раунда техническим нокаутом, так как Диас не смог продолжить его из-за полученных травм.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Майк Перри досрочно победил соотечественника Нейта Диаса в соглавном событии первого ММА-турнира промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP) в Лос-Анджелесе.
Бой экс-представителей UFC закончился после второго раунда: Диас не смог продолжить противостояние из-за полученных травм, и ему было присуждено поражение техническим нокаутом.
Проигравший спортсмен не выступал в ММА с сентября 2022 года, когда на турнире UFC он заставил сдаться американца Тони Фергюсона.
