Матч "Нанта" и "Тулузы" прервали из-за фанатов, выбежавших на поле

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Матч заключительного, 34-го тура чемпионата Франции по футболу между "Нантом" и "Тулузой" был прерван из-за выбежавших на поле болельщиков.
Судьи увели обе команды в подтрибунное помещение, после чего фанаты вернулись на трибуны. Перед ними выстроилась полиция со щитами, болельщики закидали сотрудников правопорядка посторонними предметами.
На данный момент матч не возобновлен, перерыв продолжается более 25 минут.
Занимающий 17-е место в турнирной таблице "Нант" ранее лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Франции.