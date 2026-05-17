Матч "Нанта" и "Тулузы" прервали из-за фанатов, выбежавших на поле

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Матч заключительного, 34-го тура чемпионата Франции по футболу между "Нантом" и "Тулузой" был прерван из-за выбежавших на поле болельщиков.

Встреча проходит в воскресенье в Нанте . На 22-й минуте при счете 0:0 в штрафную площадь " Нанта " полетели дымовые шашки, вслед за этим на поле массово выбежали болельщики с трибун.

Судьи увели обе команды в подтрибунное помещение, после чего фанаты вернулись на трибуны. Перед ними выстроилась полиция со щитами, болельщики закидали сотрудников правопорядка посторонними предметами.

На данный момент матч не возобновлен, перерыв продолжается более 25 минут.