Матч "Нанта" и "Тулузы" прервали из-за фанатов, выбежавших на поле
23:12 17.05.2026
Матч "Нанта" и "Тулузы" прервали из-за фанатов, выбежавших на поле

Матч чемпионата Франции по футболу прервали из-за выбежавших на поле фанатов

© Фото : Пресс-служба ФК "Нант"Табло перед матчем чемпионата Франции "Тулуза" – "Нант"
Табло перед матчем чемпионата Франции Тулуза – Нант - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Нант"
Табло перед матчем чемпионата Франции "Тулуза" – "Нант". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч заключительного, 34-го тура чемпионата Франции по футболу между «Нантом» и «Тулузой» был прерван.
  • Причина прерывания матча — болельщики, которые выбежали на поле на 22-й минуте при счете 0:0.
  • На данный момент матч не возобновлен, перерыв продолжается более 25 минут.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Матч заключительного, 34-го тура чемпионата Франции по футболу между "Нантом" и "Тулузой" был прерван из-за выбежавших на поле болельщиков.
Встреча проходит в воскресенье в Нанте. На 22-й минуте при счете 0:0 в штрафную площадь "Нанта" полетели дымовые шашки, вслед за этим на поле массово выбежали болельщики с трибун.
Судьи увели обе команды в подтрибунное помещение, после чего фанаты вернулись на трибуны. Перед ними выстроилась полиция со щитами, болельщики закидали сотрудников правопорядка посторонними предметами.
На данный момент матч не возобновлен, перерыв продолжается более 25 минут.
Занимающий 17-е место в турнирной таблице "Нант" ранее лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Франции.
