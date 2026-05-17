Звезда мотогонок попал в жуткую аварию на Гран-при Каталонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Испанский мотогонщик Алекс Маркес был госпитализирован после серьезной аварии на шестом этапе чемпионата MotoGP — Гран-при Каталонии.

Во время гонки у Маркеса произошел контакт с другим гонщиком, после чего он выехал за пределы трассы, потерял управление и упал с мотоцикла.

Маркес потерял сознание, но впоследствии пришел в себя, может двигать руками и ногами, останется в больнице для дальнейшего обследования.

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Испанский мотогонщик команды Gresini Racing Алекс Маркес, младший брат семикратного чемпиона мира Марка Маркеса, был госпитализирован после серьезной аварии по ходу шестого этапа чемпионата MotoGP - Гран-при Каталонии.

На 12-м круге гонки у Маркеса произошел контакт с соотечественником Педро Акостой, который потерял скорость из-за технических проблем. После этого Маркес на высокой скорости выехал за пределы трассы, не смог сохранить управление на траве и упал с мотоцикла, несколько раз ударившись спиной и головой о землю и ограждение.

Разбившийся вдребезги мотоцикл и его куски вылетели обратно на трассу, колесо с шасси попало в итальянца Фабио ди Джанантонио, который упал с мотоцикла. Гонка была прервана красными флагами. Ди Джанантонио впоследствии смог продолжить гонку и по итогу одержал победу в Гран-при, который стал для него вторым в карьере.

Как сообщает Mundo Deportivo, Маркес вследствие аварии потерял сознание, ему немедленно была оказана медицинская помощь. Гонщик был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Позднее команда подтвердила в соцсети Х, что Маркес пришел в сознание, он может двигать руками и ногами. Он останется в больнице для дальнейшего обследования.