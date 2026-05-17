Звезда мотогонок попал в жуткую аварию на Гран-при Каталонии - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
18:58 17.05.2026 (обновлено: 19:15 17.05.2026)
Звезда мотогонок попал в жуткую аварию на Гран-при Каталонии

Мотогонщика Маркеса госпитализировали после серьезной аварии на Гран-при MotoGP

© Фото : соцсети MotoGP — Лука Марини (по центру)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский мотогонщик Алекс Маркес был госпитализирован после серьезной аварии на шестом этапе чемпионата MotoGP — Гран-при Каталонии.
  • Во время гонки у Маркеса произошел контакт с другим гонщиком, после чего он выехал за пределы трассы, потерял управление и упал с мотоцикла.
  • Маркес потерял сознание, но впоследствии пришел в себя, может двигать руками и ногами, останется в больнице для дальнейшего обследования.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Испанский мотогонщик команды Gresini Racing Алекс Маркес, младший брат семикратного чемпиона мира Марка Маркеса, был госпитализирован после серьезной аварии по ходу шестого этапа чемпионата MotoGP - Гран-при Каталонии.
На 12-м круге гонки у Маркеса произошел контакт с соотечественником Педро Акостой, который потерял скорость из-за технических проблем. После этого Маркес на высокой скорости выехал за пределы трассы, не смог сохранить управление на траве и упал с мотоцикла, несколько раз ударившись спиной и головой о землю и ограждение.
Разбившийся вдребезги мотоцикл и его куски вылетели обратно на трассу, колесо с шасси попало в итальянца Фабио ди Джанантонио, который упал с мотоцикла. Гонка была прервана красными флагами. Ди Джанантонио впоследствии смог продолжить гонку и по итогу одержал победу в Гран-при, который стал для него вторым в карьере.
Как сообщает Mundo Deportivo, Маркес вследствие аварии потерял сознание, ему немедленно была оказана медицинская помощь. Гонщик был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Позднее команда подтвердила в соцсети Х, что Маркес пришел в сознание, он может двигать руками и ногами. Он останется в больнице для дальнейшего обследования.
Алексу Маркесу 30 лет. На его счету 18 подиумов в MotoGP, включая четыре победы.
