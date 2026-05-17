UFC объявил дату возвращения Макгрегора - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
07:59 17.05.2026 (обновлено: 13:24 17.05.2026)
UFC объявил дату возвращения Макгрегора

Конор Макгрегор проведет бой против Холлоуэя 11 июля в Лас-Вегасе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конор Макгрегор проведет бой против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.
  • Бой в полусреднем весе пройдет 11 июля в Лас-Вегасе.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор проведет поединок против другого бывшего обладателя титула, американца Макса Холлоуэя, на турнире UFC 329, сообщается в аккаунте соревнования в соцсети X.
Бой в полусреднем весе пройдет 11 июля в Лас-Вегасе. Ранее спортсмены уже встречались в 2013 году, тогда Макгрегор одержал победу единогласным решением судей.
Макгрегору 37 лет, в октябре 2025 года стало известно, что ирландец был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех тестов на допинг. Дисквалификация завершилась в марте 2026-го. Последний поединок он провел в июле 2021-го, проиграв из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 22 победы и шесть поражений в ММА.
Холлоуэй в марте 2026-го уступил единогласным решением судей бразильцу Чарльзу Оливейре. На счету 34-летнего американца 27 побед и девять поражений в ММА. Боец владел титулом в полулегком весе.
