В Ленинградской области скорая столкнулась с легковушкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области произошло столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи.
- По предварительным данным, в результате аварии пострадал пациент, находящийся в автомобиле скорой медицинской помощи.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Легковой автомобиль и карета скорой помощи столкнулись в воскресенье в Ленинградской области, по предварительным данным, пострадал пациент медиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным пресс-службы, авария произошла в 16.40 мск во Всеволожском районе перед съездом на кольцевую автодорогу, где столкнулись легковой автомобиль и "скорая".
"Предварительно, в результате столкновения пострадал пациент, находящийся в автомобиле скорой медицинской помощи. Его состояние уточняется", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.