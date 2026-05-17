"Краснодар" стал серебряным призером РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче последнего тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0.
- «Краснодар» стал обладателем серебряных медалей турнира, набрав 66 очков и заняв второе место в таблице чемпионата России.
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл "Оренбург" в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал обладателем серебряных медалей турнира.
Встреча в Краснодаре закончилась со счетом 3:0 в пользу прошлогодних чемпионов. Голы забили Кевин Ленини (36-я минута), Джон Кордоба (63) и Эдуард Сперцян (88). На матче присутствовали 33 тысячи зрителей.
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Краснодарская команда набрала 66 очков и финишировала на втором месте в таблице чемпионата России. "Оренбург" (29 очков) расположился в итоговой таблице на 12-й позиции.
