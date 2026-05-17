18:53 17.05.2026
"Краснодар" обыгрывает "Оренбург" после первого тайма матча последнего тура РПЛ

Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - Оренбург (Оренбург)
  • Футбольный клуб «Краснодар» ведет в счете 1:0 после первого тайма матча последнего тура РПЛ против ФК «Оренбург».
  • Мяч на 36-й минуте забил Кевин Ленини.
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" обыгрывает "Оренбург" после первого тайма матча последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счет встречи, которая проходит в Краснодаре, 1:0 в пользу хозяев поля. Мяч на 36-й минуте забил Кевин Ленини.
За тур до финиша чемпионата действующие чемпионы из Краснодара с 63 очками идут на втором месте в таблице РПЛ, лидером является петербургский "Зенит" (65 очков). "Оренбург" (29 очков) располагается на 11-й позиции.
Российская премьер-лига (РПЛ)
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Краснодар
3 : 0
Оренбург
36‎’‎ • Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
63‎’‎ • Джон Кордоба
(Жуан Батчи)
88‎’‎ • Эдуард Сперцян
(Джон Кордоба)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортКевин ЛениниОренбургКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
