"Ложка меда": молодой талант из ЦСКА подвел итоги сезона

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник ЦСКА Даниил Козлов заявил, что считает победу над московским "Локомотивом" в последнем туре чемпионата России по футболу ложкой меда в бочке дегтя, а не реабилитацией за неудачную весеннюю часть сезона.
ЦСКА в воскресенье обыграл "Локомотив" в 30-м туре РПЛ со счетом 3:1. Армейцы заняли пятое место.
35’ • Данила Козлов
57’ • Максим Ненахов (А)
90’ • Данил Круговой
70’ • Александр Сильянов
"В целом сезон прошел не так, как хотели. Но важно, что закончили на такой позитивной ноте. Это больше ложка меда. Выиграли сегодня, но не добились результатов в сезоне", - сказал Козлов журналистам.
ЦСКА 4 мая объявил, что швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера. С того момента исполняющим обязанности является работавший ранее в академии клуба Дмитрий Игдисамов.
"Структуру не меняли. Дмитрий Игоревич внес некоторые свои моменты, и появился результат - выиграли в двух матчах. Значит, можно позитивно оценить итог (работы Игдисамова). Нас, игроков, это не касается (останется ли Игдисамов), мы будем выполнять установки тренера. Было бы мне комфортно, если бы остался? Да", - добавил он.