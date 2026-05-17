"Ложка меда": молодой талант из ЦСКА подвел итоги сезона

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник ЦСКА Даниил Козлов заявил, что считает победу над московским "Локомотивом" в последнем туре чемпионата России по футболу ложкой меда в бочке дегтя, а не реабилитацией за неудачную весеннюю часть сезона.

"В целом сезон прошел не так, как хотели. Но важно, что закончили на такой позитивной ноте. Это больше ложка меда. Выиграли сегодня, но не добились результатов в сезоне", - сказал Козлов журналистам.

"Структуру не меняли. Дмитрий Игоревич внес некоторые свои моменты, и появился результат - выиграли в двух матчах. Значит, можно позитивно оценить итог (работы Игдисамова). Нас, игроков, это не касается (останется ли Игдисамов), мы будем выполнять установки тренера. Было бы мне комфортно, если бы остался? Да", - добавил он.