Ученый объяснила, почему похожие на Землю планеты сложно найти

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ученые не сомневаются в том, что во Вселенной много планет, похожих на Землю, но современными методами их пока очень трудно обнаружить, рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН Владислава Ананьева.

"Планеты, подобные Земле , есть, и есть даже несколько открытых. Но чем меньше масса планеты, тем труднее ее обнаружить", - сказала Ананьева.

Она объяснила, что когда планета, по размерам и массе похожая на Землю, вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, она вызывает слишком малые колебания ее лучевой скорости (порядка 10 сантиметров в секунду), чтобы их можно было зафиксировать. В то же время, такие планеты можно обнаружить у красных карликов – звезд, чья масса составляет лишь 0,1-0,5 массы Солнца.

По словам Ананьевой, гораздо больше найдено "суперземель" - планет больше Земли в несколько раз, но меньше Нептуна (следующая по размеру планета Солнечной системы, радиус которой почти в четыре раза больше земного).

Она обратила внимание, что четкой классификации экзопланет, утвержденной Международным астрономическим союзом , нет. Первыми открытыми планетами за пределами Солнечной системы были "горячие юпитеры" - планеты с массой от 0,3 до 13 масс Юпитера, делающие оборот вокруг звезды менее чем за 10 суток. Это не самые распространенные планеты, но самые удобные для обнаружения.

Планеты поменьше, по словам Ананьевой, называются "горячими нептунами". К ним относятся небесные тела, радиусы которых составляют от двух до шести радиусов Земли. В то же время, во Вселенной существуют планеты промежуточного типа между ледяными гигантами (в Солнечной системе это Уран и Нептун) и газовыми гигантами (Юпитер и Сатурн).

Разница между экзопланетами такого типа определяется по массе атмосферы. Если масса водородно-гелиевой атмосферы превышает 50% планеты, то она считается газовым гигантом, а если меньше – то нептуном.

Кроме того, среди открытых экзопланет есть "суперземли" - планеты с радиусами до 1,5-1,6 земных и с массами до 10 масс Земли. Сами они при этом, скорее, являются гигантскими аналогами Меркурия – темными, залитыми лавой планетами без атмосферы, которые всегда повернуты к звезде только одной стороной.