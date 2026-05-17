Ферстаппен сошел с гонки на Нюрбургринге - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
15:19 17.05.2026 (обновлено: 16:31 17.05.2026)
Ферстаппен сошел с гонки на Нюрбургринге

Команда Ферстаппена выбыла из гонки из-за технических проблем

  • Команда четырехкратного чемпиона «Формулы-1» нидерландца Макса Ферстаппена выбыла из борьбы в гонке на выносливость «24 часа Нюрбургринга» из-за технических проблем.
  • До технической неполадки команда лидировала в гонке.
  • Руководитель команды Стефан Вендль сообщил, что, несмотря на разочарование, было принято решение починить машину и вывезти ее на последние круги, чтобы представить болельщикам.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Команда четырехкратного чемпиона "Формулы-1" нидерландца Макса Ферстаппена выбыла из борьбы в гонке на выносливость "24 часа Нюрбургринга" из-за технических проблем, сообщает Motorsport.
До технической неполадки, которая произошла примерно за три часа до финиша, команда из сменявших друг друга Ферстаппена, испанца Даниэля Хункадельи, француза Жюля Гунона и австрийца Лукаса Ауэра лидировала в гонке.
"Мы поговорили с Максом, мы поговорили с другими гонщиками, и, конечно, все очень разочарованы, особенно после столь долгой борьбы за лидерство. Но мы решили, что починим машину и выедем на трассу на последние круги, чтобы представить ее болельщикам", - сказал руководитель команды Стефан Вендль.
В сентябре Ферстаппен получил лицензию для участия в гонках на выносливость класса GT3 на немецком автодроме. Позднее в том же месяце он одержал победу в своей дебютной гонке в Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS).
