Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" исключил бойца ММА после нападения на женщин в Грозном - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
10:07 17.05.2026 (обновлено: 13:53 17.05.2026)
"Ахмат" исключил бойца ММА после нападения на женщин в Грозном

Бойцовский клуб "Ахмат" исключил бойца ММА Юнусова после нападения на женщин

© АСА ММАДжихад Юнусов
Джихад Юнусов - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© АСА ММА
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцовский клуб «Ахмат» исключил бойца смешанных единоборств Джихада Юнусова из-за недопустимого поведения.
  • Юнусов вступил в конфликт с женщиной, вылил ей напиток в лицо и ударил ее, а также нанес удары другой девушке, которая пыталась заступиться.
  • В клубе «Ахмат» подчеркнули, что подобное поведение не соответствует моральным и этическим нормам чеченского народа.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бойцовский клуб "Ахмат" исключил бойца смешанных единоборств (MMA) Джихада Юнусова в связи с недопустимым поведением, сообщается в группе организации во "ВКонтакте".
Ранее в сети стало распространяться видео, на котором Юнусов вступает в словесную перепалку с женщиной на лестничной площадке, а после выливает напиток из стакана ей в лицо и начинает наносить удары. Он также наносит удары другой девушке, которая пытается заступиться за женщину. Судя по разговору на видео, причиной спора стала камера наблюдения, установленная в подъезде. Юнусов требовал ее убрать. Как сообщил заместитель начальника отделения полиции №1 УМВД России по городу Грозный Сайд-Ахмед Арсунукаев журналистам, по данному инциденту проводится проверка.
© СоцсетиКонфликт между Джихадом Юнусовым и женщиной в подъезде в Чечне
Конфликт между Джихадом Юнусовым и женщиной в подъезде в Чечне - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Соцсети
Конфликт между Джихадом Юнусовым и женщиной в подъезде в Чечне
«
"В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб "Ахмат", по решению заместителя председателя правительства Чеченской Республики - министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба", - говорится в сообщении клуба.
"Для чеченского народа бережное отношение и уважение к старшему поколению, в особенности к женщинам, всегда были и остаются приоритетными. Наш народ славится своим воспитанием, соблюдением духовных и этических норм, а также уважением к национальным традициям и обычаям. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем", - добавили в клубе.
Юнусов выступает в профессиональных MMA с 2012 года. В его активе 19 побед и семь поражений в MMA.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Омске бойца ММА обвинили в избиении жены из-за некачественной уборки
9 декабря 2025, 08:51
 
ЕдиноборстваСпортГрозныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Смешанные боевые искусства (ММА)ACA (лига MMA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала