"Ахмат" исключил бойца ММА после нападения на женщин в Грозном

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бойцовский клуб "Ахмат" исключил бойца смешанных единоборств (MMA) Джихада Юнусова в связи с недопустимым поведением, сообщается в группе организации во "ВКонтакте".
Ранее в сети стало распространяться видео, на котором Юнусов вступает в словесную перепалку с женщиной на лестничной площадке, а после выливает напиток из стакана ей в лицо и начинает наносить удары. Он также наносит удары другой девушке, которая пытается заступиться за женщину. Судя по разговору на видео, причиной спора стала камера наблюдения, установленная в подъезде. Юнусов требовал ее убрать. Как сообщил заместитель начальника отделения полиции №1 УМВД России по городу Грозный Сайд-Ахмед Арсунукаев журналистам, по данному инциденту проводится проверка.
© СоцсетиКонфликт между Джихадом Юнусовым и женщиной в подъезде в Чечне
"В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб "Ахмат", по решению заместителя председателя правительства Чеченской Республики - министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба", - говорится в сообщении клуба.
"Для чеченского народа бережное отношение и уважение к старшему поколению, в особенности к женщинам, всегда были и остаются приоритетными. Наш народ славится своим воспитанием, соблюдением духовных и этических норм, а также уважением к национальным традициям и обычаям. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем", - добавили в клубе.
Юнусов выступает в профессиональных MMA с 2012 года. В его активе 19 побед и семь поражений в MMA.
