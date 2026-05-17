Сотрудничество России и Китая продолжает углубляться, заявил Си Цзиньпин

ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Сотрудничество Китая и России во всех областях продолжает углубляться и приносить плодотворные результаты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Он выразил надежду, что выставка предоставит компаниям обеих стран возможность для использования преимуществ добрососедства и взаимодополняемости Китая и России, углубления всестороннего прагматичного сотрудничества, а также более эффективного содействия социально-экономическому развитию обеих стран.