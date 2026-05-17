Китай остается крупнейшим торговым партнером России, заявил Чжан Гоцин

ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Китай остается крупнейшим торговым партнером России на протяжении 16 лет подряд, заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на церемонии открытия X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

По его словам, "это внесло больше стабильности и определенности в изменчивую международную ситуацию".