Волевая победа и исторический рекорд: "Ак Барс" снова отыгрался в финале

"Ак Барс" обыграл "Локомотив" в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Битва за Кубок Гагарина снова вернется в Казань.

"Ак Барс" в роли догоняющих

Переезд финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Казань сложился для "Ак Барса" далеко не лучшим образом. Казанцы накануне в рамках третьего матча финала Кубка Гагарина-2026 сыграли против ярославского "Локомотива" недостаточно хорошо и потерпели логичное поражение (1:4), вновь оказавшись в роли отстающих в главном противостоянии сезона. Для "барсов" эта неудача ознаменовалась первым поражением на домашней площадке в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ.

Анвар Гатиятулин, объясняя причины поражения своей команды, выразил мнение, что его подопечные уступили сопернику в нацеленности на чужие ворота, хотя у казанцев был действительно хороший отрезок игры во втором периоде, когда им удалось забить и когда имелся отличный шанс отыграться с 0:2. Но едва "Ак Барс" на мгновение сбавил темп и слегка утратил контроль над ситуацией, "Локомотив" нанес контрольный удар и — в том числе благодаря великолепной игре Даниила Исаева — разбил надежды оппонента на камбэк.

« "Соперник пользу из своих моментов выжал, мы - нет. Малое количество бросков - результат этого. Нужно было больше угрожать чужим воротам, но не все получалось. На протяжении всего матча сложно доминировать. Это нормально, что игра разбивается на отрезки", — отметил главный тренер "Ак Барса".

Права на еще одно поражение на своей площадке у казанцев не было. В противном случае возвращение в Ярославль со счетом 1-3 в серии после четырех матчей грозило "барсом" неудачей в решающей дуэли всего сезона. В связи с этим четвертый матч серии подобен ключевому, о чем говорит и статистика:

если команда, которая вела в финальной серии плей-офф КХЛ 2-1 после трех матчей, выигрывала и четвертую встречу, то в шести предыдущих случаях из восьми она впоследствии становилась обладателем Кубка Гагарина;

если по итогам первых четырех матчей счет в серии финала Кубка Гагарина становился 2-2, то сравнявшая счет команда в четырех из пяти таких случаев доходила до чемпионства.

Статистически за всю историю КХЛ победитель четвертого матча финальной серии в 12 из 16 предыдущих случаев выиграл Кубок Гагарина. При этом хозяева исторически неудачно выступают в четвертых играх противостояния: до этого сезона среди всех команд хозяева льда матчей №4 финала плей-офф КХЛ потерпели 10 поражений в 16 таких матчах, а конкретно "Ак Барс" проиграл в трех случаях из пяти предыдущих.

"Ак Барс" в игре!

К четвертому матчу серии обе команды в привычном для себя стиле подошли без изменений в составе. Анвар Гатиятулин оставил неприкасаемой в том числе и вратарскую позицию, оставив роль основного вратаря "Ак Барса" за Тимуром Биляловым. Повреждение, которое он получил в концовке предыдущего матча, когда форвард "Локомотива" заехал ему клюшкой в область паха, оказалось несерьезным, и Тимур начал сегодняшнюю игру в Казани.

Примечательно, что вратарский вопрос был едва ли не ключевым по ходу всего матча. И пусть полевые игроки обеих команд делали все, чтобы минимизировать возможность соперника довести шайбу до ворот, охотно блокируя броски, работы у голкиперов "Ак Барса" и "Локомотива" хватало. В этой дуэли чуть более предпочтительнее выглядит Даниил Исаев. Вратарь "железнодорожников", как и в предыдущем матче, сегодня совершил ряд не просто важных, но и ярких спасений. Особенно много поводов проявить свой класс Исаев получил во втором периоде, когда казанцы прибавили в активности в чужой зоне и заметно превзошли в этом компоненте "Локомотив", чью игру во вторых периодах принято ставить в пример другим.

За всю вторую 20-минутку "Локомотив" применил лишь две бросковые попытки, тогда как у "Ак Барса" таких было 25. Тем примечательнее, что ярославцы преуспели в эффективности. Из двух бросковых попыток обе привели к попаданию в створ, а одна из них и вовсе стала результативной, хотя и не должна была.

После перехвата в центральной зоне ближе к середине матча все тот же Александр Полунин, который и попал Билялову в пах в прошлой игре, здорово убежал от двух игроков "Ак Барса" и при входе в зону через правый полуфланг мощно щелкнул по воротам. Шайба пролетела над ловушкой голкипера казанцев и попала в ближний угол. Пропущенный гол для хозяев площадки был необязательным и неочевидным. На фоне этой ошибки Билялова яркий сейв Даниила Исаева после броска Александра Хмелевски несколькими мгновениями ранее выглядел явным показателем разницы между двумя голкиперами.

Впрочем, и ворота Исаева не остались в неприкосновенности. В некоторой степени гол, который пропустил "Локомотив" в заключительной части второго периода, тоже был неочевидным и необязательным.

Александр Елесин под давлением Ильи Сафонова потерял шайбу у борта в своей зоне и позволил "Ак Барсу" развернуть результативную контратаку сходу. Сыгравший на подхвате Александр Барабанов отпасовал Артему Галимову, который, продвинувшись чуть вперед, бросил "с кистей" от границы левого круга вбрасывания. Исаев с броском справился и отбил шайбу в сторону, но при этом сам выкатился довольно далеко из ворот. Сафонов был первым на добивании, и в борьбе с ним Елесин в падении ногой отправил шайбу в свои ворота. Впервые за всю серию одной из команд удалось сравнять счет в отдельно взятом матче.

Третья 20-минутка стала проверкой на прочность для обеих команд и испытанием, когда контроль над эмоциями был определяющим фактором. С этим и у "Ак Барса", и у "Локомотива" имелись определенные трудности. С обеих сторон посыпались удаления, которые можно было бы избежать, действуй игроки хладнокровнее. Но на то финал плей-офф и является особенным, ведь стремление избежать допущения ошибок и желание сыграть с наибольшей пользой для своей команды настолько зашкаливают, что даже опытные хоккеисты все-таки допускают необязательные ошибки.

Такую совершил Никита Кирьянов в середине третьего периода, когда в ситуации, которая того не требовала, навалился на Митчелла Миллера и, прихватив того руками, повалил на лед.

Численное преимущество "Ак Барс" реализовал оперативно, пусть и довольно курьезно. Нэйтан Тодд при входе в зону бросил из центра, после чего шайба от защитника "Локомотива" отскочила к Александру Хмелевски. Тот сразу бросил из слота, но шайба пролетела выше ворот. Ударивший в борт, снаряд отскочил обратно в площадь ворот, где Исаев уже был отыгран. Голкипер ярославцев пытался поймать шайбу в ловушку, но все тот же Хмелевски его опередил и по-теннисному добил снаряд в сетку. Засчитали в этой атаке результативный пас и Митчеллу Миллеру — таким образом, американец установил новый рекорд КХЛ по числу набранных очков (22) среди защитников в ходе одного розыгрыша плей-офф.

« "Митч - самый лучший защитник (лиги). Когда он хочет перевернуть игру, он может это сделать. Мы надеемся, что он будет и дальше так играть. Нам необходимо использовать его лучшие качества в следующих матчах. Но для него самое главное — поднять Кубок Гагарина над головой. Иметь рекорды, но проиграть — такое не нужно никому. Мы все хотим взять Кубок", — высказался Хмелевски о Миллере.

Когда "Локомотив" бросился отыгрываться, "Ак Барс" имел еще несколько шансов облегчить себе жизнь и закрепить успех. Один из таких не реализовал Дмитрий Кателевский, с близкого расстояния отправивший шайбу выше ворот. Этот момент мог аукнуться казанцам в концовке встречи, когда "железнодорожники" сняли Исаева с ворот в пользу шестого полевого игрока, но в ответственный отрезок подопечные Гатиятулина грамотно сыграли в обороне своих владений и сохранили победный счет.