Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, одержала победу над сверстниками из Белоруссии в заключительном туре Кубка будущего в Новосибирске и стала победительницей турнира.
Встреча завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу сборной России. В составе победителей шайбы забросили Никита Харионов (18-я минута), Матвей Гущин (31), Герман Суздорф (38), Максим Ильин (40) и Александр Жаровский (48). Шатаут оформил вратарь Кирилл Дубровин.
В другом матче юниорская сборная России до 18 лет уступила команде Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) со счетом 4:5 (1:1, 0:3, 3:1).
Молодежная сборная России с 6 очками заняла первое место в турнирной таблице, опередив команду Белоруссии (4). Далее идут сборная СХЛ (2) и юниорская команда России до 18 лет (1).
