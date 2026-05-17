"Монреаль" разгромно проиграл в матче плей-офф, несмотря на гол Демидова

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" крупно проиграли "Баффало Сейбрз" в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
01:40 • Арбер Зекай
08:12 • Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Коул Кофилд)
10:14 • Джейк Эванс
00:32 • Расмус Дэлин
(Матиас Самуэльссон, Закари Бенсон)
13:56 • Джейсон Цукер
21:00 • Закари Бенсон
(Тейдж Томпсон, Боуэн Байрэм)
30:54 • Джек Куинн
32:59 • Konsta Helenius
49:58 • Джек Куинн
54:12 • Тейдж Томпсон
57:49 • Zach Metsa
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 8:3 (2:3, 3:0, 3:0). В составе "Баффало" шайбы забросили Расмус Далин (1-я минута), Джейсон Цукер (14), Зак Бенсон (21), Джек Куинн (31, 50), Конста Хелениус (33), Тейдж Томпсон (55) и Зак Метса (58). У хозяев площадки отличились Арбер Джекай (2), российский нападающий Иван Демидов (9) и Джейк Эванс (11).
Иван Демидов в возрасте 20 лет и 157 дней стал вторым самым молодым игроком в истории "Монреаля", кому удалось отметиться голом в потенциально решающем матче серии плей-офф НХЛ, уступив по этому показателю Анри Ришару, который отличился заброшенной шайбой в возрасте 20 лет и 27 дней (сезон-1955/56). Демидов также стал вторым после Коула Кофилда игроком "Хабс" за последние 35 лет, кому удалось стать автором заброшенной шайбы в потенциально решающем матче серии плей-офф НХЛ в возрасте 20 лет или моложе.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Седьмой матч противостояния пройдет в Баффало.