"Монреаль" разгромно проиграл в матче плей-офф, несмотря на гол Демидова

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 8:3 (2:3, 3:0, 3:0). В составе "Баффало" шайбы забросили Расмус Далин (1-я минута), Джейсон Цукер (14), Зак Бенсон (21), Джек Куинн (31, 50), Конста Хелениус (33), Тейдж Томпсон (55) и Зак Метса (58). У хозяев площадки отличились Арбер Джекай (2), российский нападающий Иван Демидов (9) и Джейк Эванс (11).

Иван Демидов в возрасте 20 лет и 157 дней стал вторым самым молодым игроком в истории "Монреаля", кому удалось отметиться голом в потенциально решающем матче серии плей-офф НХЛ, уступив по этому показателю Анри Ришару, который отличился заброшенной шайбой в возрасте 20 лет и 27 дней (сезон-1955/56). Демидов также стал вторым после Коула Кофилда игроком "Хабс" за последние 35 лет, кому удалось стать автором заброшенной шайбы в потенциально решающем матче серии плей-офф НХЛ в возрасте 20 лет или моложе.