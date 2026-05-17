Хмелевский заявил, что у "Ак Барса" есть чемпионский характер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хоккеист казанского «Ак Барса» Александр Хмелевский заявил, что его команда проявила чемпионский характер в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».
- «Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счетом 2:1 и сравнял счет в серии (2-2).
- Хмелевский стал автором победного гола.
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккеист казанского "Ак Барса" Александр Хмелевский заявил, что его команда проявила чемпионский характер в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива".
"Ак Барс" в воскресенье в Казани добыл волевую победу над "Локомотивом" (2:1) и сравнял счет в серии (2-2). Хмелевский стал автором победного гола.
17 мая 2026 • начало в 14:30
Завершен
34:31 • Артем Галимов
50:55 • Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Mitchell Miller)
26:39 • Александр Полунин
"Доволен, что выиграли. Добыли тяжелую победу, но мы заслужили ее. Было тяжело отыграться в матче против такой команды, и мы сделали огромный шаг. Счет в серии снова равный, и мы знаем, что нужно делать дальше. Последние три минуты матча сыграли по-мужски, все ловили шайбы на себя. Мы проявили чемпионский характер", - сказал Хмелевский.
"Обычно при игре в большинстве голы создаются по-другому, когда все игроки расставились в зоне и создали моменты. Но тут получилось неожиданно. Нэйтан Тодд бросил, а следом попытался уже и я. Повезло с отскоком. Нужен был лишь шанс, и мне удалось попасть по шайбе с лета. Люблю ли теннис? В хоккей я играю лучше, конечно", - добавил форвард "Ак Барса".