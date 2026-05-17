Хмелевский заявил, что у "Ак Барса" есть чемпионский характер

КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккеист казанского "Ак Барса" Александр Хмелевский заявил, что его команда проявила чемпионский характер в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива".

Ак Барс " в воскресенье в Казани добыл волевую победу над "Локомотивом" (2:1) и сравнял счет в серии (2-2). Хмелевский стал автором победного гола.

"Доволен, что выиграли. Добыли тяжелую победу, но мы заслужили ее. Было тяжело отыграться в матче против такой команды, и мы сделали огромный шаг. Счет в серии снова равный, и мы знаем, что нужно делать дальше. Последние три минуты матча сыграли по-мужски, все ловили шайбы на себя. Мы проявили чемпионский характер", - сказал Хмелевский.