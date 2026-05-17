Хартли рассказал подробности о здоровье Иванова

КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли сообщил журналистам, что нападающий команды Георгий Иванов в понедельник пройдет медицинское обследование после повреждения, полученного в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса".
"Будем больше знать завтра. Он пройдет обследование. Каждый игрок важен. Но травмы, к сожалению, - это часть игры. Это дает возможность другим зайти на их место и играть. Георгий - воин. Если он способен выйти на лед, то он обязательно будет сражаться", - сказал Хартли.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятый матч противостояния пройдет 19 мая в Ярославле.
"Сегодня была тяжелая, вязкая игра. Не так много голевых моментов с обеих сторон. Ведя в счете, мы были в хорошей позиции, но гол "Ак Барса" в большинстве стал решающим. Мы же создали не так много моментов, за последние 40 минут нанесли всего несколько бросков. Мы много времени провели в зоне, но я бы отметил характер нашей команды, где каждый игрок выкладывается на максимум. Мы не сдадимся", - добавил Хартли.