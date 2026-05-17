Пора кончать: Россия предлагает США серьезно обсудить бомбардировку Ирана - РИА Новости, 17.05.2026
08:00 17.05.2026 (обновлено: 08:02 17.05.2026)

Пора кончать: Россия предлагает США серьезно обсудить бомбардировку Ирана

Кирилл Стрельников
Консерваторы и традиционалисты всех стран надеялись, что за время второго срока Трампа так называемое глубинное государство на коллективном Западе удастся уничтожить или, на худой конец, обездвижить.
Последние события показывают, что обрадовались рано: "рептилоиды" умеют ждать и добиваться своего если не силой, то коварством, предательством и хитростью.
Врагам Трампа удалось заманить его в иранскую ловушку руками премьера Израиля Нетаньяху, который убедил американского президента, что иранская оппозиция уже готова штурмовать правительственные кварталы и для уверенности им не хватает только парочки освобождающих бомб сверху.
Эта ловушка уже обошлась Трампу очень дорого: его рейтинги пострадали сильно, и нет ни одного "демократического" информационного ресурса, который бы не оттоптался на "безумной", "ненужной", "опасной" и "дорогой" войне Трампа, хотя таких войн у президентов-демократов было в десятки раз больше.
Впрочем, Трамп перегруппировался и сделал единственно правильную вещь: ставку на выход из конфликта с максимальным сохранением лица — то есть дипломатию. Постоянно идут контакты с иранцами, и только что Трамп повстречался со своим китайским коллегой, лидером Китая Си Цзиньпином, где в том числе обсуждался иранский вопрос.
Но дело в том, что слова и намерения Трампа упорно и творчески подрываются не только "ястребиным" крылом его администрации, но и "демократической" американской прессой, создавая противоречивый и провокационный информационный фон. В частности, враждебное Трампу издание The New York Times вышло с объемным материалом, который с серьезным выражением лица обсуждает без пяти минут новую масштабную военную операцию США против Ирана. Уровень аналитики и информированности — "два анонимных официальных лица с Ближнего Востока", которые утверждают, что "США и Израиль вовлечены в интенсивную подготовку к возможному продолжению атак на Иран, которое будет более масштабным, чем все, что было до временного прекращения огня".
Ведро воды на мельницу демократов вылил министр обороны Израиля Кац, который также заявил возможном продолжении войны против Ирана, а подогрело водичку дипстейтовское издание The Hill, которое сообщило, что якобы 77 процентогв американцев связывают ухудшение уровня жизни в стране с иранской политикой Трампа.
Иными словами, Трампа всеми силами толкают к повторной военной эскалации ("тебе надо закончить это дело, иначе все сочтут, что ты слабак"), чтобы похоронить его окончательно и бесповоротно (политически, а если повезет — и физически).
Дональд Трамп считал, что ключи к решению иранского тупика находятся в Китае, но итоги его поездки весьма скромны. Почему? Он просто зашел не в ту дверь.
Российская сторона мягко, но настойчиво напоминает Трампу о необходимости выполнить взятые на себя в Анкоридже обязательства — так просто лидеры двух важнейших мировых держав руки не пожимают.
Всю ситуацию четко и по полочкам разложил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Если кратко:
  • на Аляске были достигнуты договоренности о базовых принципах урегулирования на Украине;
  • эти договоренности должны быть подтверждены "лучше раньше, чем позже";
  • требования США к Китаю повлиять на Иран в вопросе открытия Ормузского пролива — это "простенькая комбинация" (потому что такие вопросы наскоком без России решить невозможно, и мы об этом предупреждали);
  • отношения России и Китая гораздо прочнее, чем традиционные военно-политические альянсы. Это отношения нового типа, они стабилизируют мировую политику и экономику больше, чем какой-либо другой фактор (Россия и Китай идут одним фронтом, поэтому за спиной у одного договориться с другим не получится).
Мало того: мы оставляем для Трампа дверь широко открытой, хотя порой оттуда сквозит. Через Россию "порог выхода" для Трампа резко понижается: просто выполняй обязательства Анкориджа — получай помощь России в красивом завершении иранского конфликта (включая вывоз к нам иранских ядерных материалов), пожинай лавры украинского миротворца, забирай шикарные преференции в новых жирных экономических проектах с Россией, возвращайся в Америку победителем.
Как много раз говорилось с российской стороны: ты любишь сделки — так вот это идеальная беспроигрышная сделка без второго дна, главное помнить, что время истекает.
В Кремле уже сообщили, что Владимир Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит КНР 19-20 мая с официальным визитом, в рамках которого лидеры стран обсудят "основные международные и региональные темы" (угадайте какие).
Это значит, что принимать решение надо сейчас: лучше условий не будет.
