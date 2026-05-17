Госдума планирует новые меры по защите от мошенников

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Госдума планирует в ближайшее время выйти на новые решения, направленные на защиту граждан от действий телефонных и кибермошенников, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Защита граждан от мошенников - приоритет в работе Государственной Думы… Учитывая, что злоумышленники используют новые технологии, продолжаем совершенствовать механизмы. Планируем в ближайшее время выйти на новые решения, которые должны защитить людей от действий преступников", - написал Володин в своем канале на платформе " Макс ".

Председатель Госдумы напомнил, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством, создана система, которая работает.

Он привел данные сотовых операторов, согласно которым, в первом квартале 2026 года число мошеннических звонков существенно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 33-74%, в зависимости от оператора связи.

"Эти результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных принятыми ранее федеральными законами в части борьбы с преступлениями в данной сфере. Кроме того, правоохранительные органы ведут работу по пресечению противоправной деятельности", - добавил он.

Председатель Госдумы рассказал, что на днях в Санкт-Петербурге полиция выявила крупный центр связи телефонных мошенников, который совершал свыше 3 тысяч звонков в день.