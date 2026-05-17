Чалов забил гол в своем последнем матче за "Кайсериспор"
21:05 17.05.2026 (обновлено: 21:19 17.05.2026)
Чалов забил гол в своем последнем матче за "Кайсериспор"

Гол Чалова принес "Кайсериспору" победу в последнем матче россиянина за клуб

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Кайсериспор" обыграл "Коньяспор" в матче последнего, 34-го тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча в Кайсери завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Ласло Бенеш (49-я минута) и Федор Чалов (74). В составе проигравших отличился Эрен Ягмур (47).
Чалов, игравший за "Кайсериспор" на правах аренды, провел последний матч за команду. Он отметился вторым забитым мячом в 14 играх. По итогам сезона нападающий должен вернуться в греческий ПАОК.
Потерявший до этого шансы сохранить место в высшем дивизионе "Кайсериспор" по итогам чемпионата набрал 30 очков. Команда располагается на предпоследней, 17-й строчке.
Матч-центр
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
