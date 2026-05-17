Чалов забил гол в своем последнем матче за "Кайсериспор"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Кайсериспор» обыграл «Коньяспор» в матче последнего, 34-го тура чемпионата Турции по футболу со счетом 2:1.
- Нападающий Федор Чалов, игравший за «Кайсериспор» на правах аренды, провел последний матч за команду и отметился вторым забитым мячом в 14 играх.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Кайсериспор" обыграл "Коньяспор" в матче последнего, 34-го тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча в Кайсери завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Ласло Бенеш (49-я минута) и Федор Чалов (74). В составе проигравших отличился Эрен Ягмур (47).
Чалов, игравший за "Кайсериспор" на правах аренды, провел последний матч за команду. Он отметился вторым забитым мячом в 14 играх. По итогам сезона нападающий должен вернуться в греческий ПАОК.
Потерявший до этого шансы сохранить место в высшем дивизионе "Кайсериспор" по итогам чемпионата набрал 30 очков. Команда располагается на предпоследней, 17-й строчке.