Фанаты устроили массовые беспорядки в Глазго после победы "Селтика"
14:59 17.05.2026 (обновлено: 15:12 17.05.2026)
Фанаты устроили массовые беспорядки в Глазго после победы "Селтика"

Полицейские пострадали во время беспорядков после победы "Селтик" над "Хартс"

Автомобили полиции и скорой помощи в Глазго
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Селтик" одержал победу над "Хартс" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Шотландии по футболу со счетом 3:1.
  • После матча около трех тысяч человек направились в район Тронгейт, где произошли массовые беспорядки.
  • В ходе беспорядков болельщики бросали в полицейских бутылки и другие предметы, несколько человек были задержаны.
ЛОНДОН, 17 мая - РИА Новости. Полицейские пострадали в шотландском Глазго во время беспорядков после того, как "Селтик" одержал победу над "Хартс" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Шотландии по футболу, следует из заявления полиции Шотландии.
Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1 в пользу "Селтика". В составе победителей мячи забили Арне Энгельс (45+4-я минута), Дайдзэн Маэда (87) и Каллам Османд (90+8). У "Хартс" отличился Лоуренс Шенкленд (43).
"После матча около 3 тысяч человек направились в район Тронгейт, где произошли массовые беспорядки, в результате которых были ранены полицейские", - говорится в заявлении.
Отмечается, что болельщики бросали в полицейских бутылки и другие предметы. В ходе операции по разгону толпы полицейские изъяли большое количество алкоголя и фейерверков. Несколько человек были задержаны.
