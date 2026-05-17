Десятилетний россиянин установил уникальный рекорд с гантелью

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Десятилетний атлет Эмиль Шамей установил уникальный рекорд по подъему гантели за минуту, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.
Рекорд установлен в Туле.
"Наш юный десятилетний атлет Эмиль Шамей установил уникальный рекорд. Он стал первым в мире мальчиком, который поднял гигантскую гантель 20 килограммов на пять раз за одну минуту", – сказал Паллер.
Паллер подчеркнул, что Эмиль является младшим братом прославленного российского атлета Давида Шамея, обладателя серии силовых рекордов России и мира.
