Российский шахматист Есипенко квалифицировался на Кубок мира по киберспорту
22:25 17.05.2026
Российский шахматист Есипенко квалифицировался на Кубок мира по киберспорту

Шахматист Есипенко заслужил право участвовать в Кубке мира по киберспорту

© РИА Новости / Андрей Каспришин | Перейти в медиабанкАндрей Есипенко
Андрей Есипенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский шахматист Андрей Есипенко квалифицировался на Кубок мира по киберспорту, заняв четвертое место на турнире Dreamhack в Атланте.
  • Призовой фонд Кубка мира по киберспорту составит 75 миллионов долларов, из которых 1,5 миллиона будут разыграны в шахматах.
  • Кубок мира по киберспорту пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 6 июля по 23 августа 2026 года.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский шахматист Андрей Есипенко по итогам турнира Dreamhack в американской Атланте заслужил право участвовать в Кубке мира по киберспорту.
Для квалификации на Кубок мира требовалось попасть в четверку лучших. Есипенко занял четвертое место и заработал 5 тысяч долларов, обыграв по ходу турнира победителя прошлого года украинца Александра Бортника.
На данный момент на турнир квалифицировались Магнус Карлсен (Норвегия), Алиреза Фирузджа (Франция), Денис Лазавик (Белоруссия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алексей Сарана (Сербия), Аравинд Читамбарам (Индия), Ле Куанг Льем (Вьетнам) и Есипенко.
Кубок мира по киберспорту пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 6 июля по 23 августа 2026 года. Призовой фонд турнира составит рекордные 75 миллионов долларов, из которых 1,5 млн будут разыграны в шахматах.
