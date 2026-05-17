Российский шахматист Есипенко квалифицировался на Кубок мира по киберспорту

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский шахматист Андрей Есипенко по итогам турнира Dreamhack в американской Атланте заслужил право участвовать в Кубке мира по киберспорту.
Для квалификации на Кубок мира требовалось попасть в четверку лучших. Есипенко занял четвертое место и заработал 5 тысяч долларов, обыграв по ходу турнира победителя прошлого года украинца Александра Бортника.
На данный момент на турнир квалифицировались Магнус Карлсен (Норвегия), Алиреза Фирузджа (Франция), Денис Лазавик (Белоруссия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алексей Сарана (Сербия), Аравинд Читамбарам (Индия), Ле Куанг Льем (Вьетнам) и Есипенко.
Кубок мира по киберспорту пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 6 июля по 23 августа 2026 года. Призовой фонд турнира составит рекордные 75 миллионов долларов, из которых 1,5 млн будут разыграны в шахматах.