Прокурор Парижа заявила, что расследование против Дурова продолжается

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор Парижа Бекко заявила, что расследование против Дурова продолжается.
- В отношении основателя Telegram по-прежнему действуют меры судебного контроля.
ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что расследование властей Франции против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова продолжается, и в его отношении до сих пор действуют определенные меры судебного контроля.
"Расследование (против Дурова – ред.) продолжается, в его отношении по-прежнему действуют меры судебного контроля, а судебные следователи продолжают свою работу", – заявила Бекко в эфире радиостанции RTL, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Прокурор не назвала дату следующего заседания по делу Дурова и не уточнила, будет ли он вновь вызван на допрос во Францию.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, по обвинению ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В ноябре 2025 года Дуров добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции, он вернулся в Дубай.
Дуров раскрыл новые детали истории с Молдавией и французскими силовиками
1 октября 2025, 08:29