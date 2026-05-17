СМИ: США не хватает оборудования против дронов для подготовки к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
21:19 17.05.2026 (обновлено: 21:26 17.05.2026)
СМИ: США не хватает оборудования против дронов для подготовки к ЧМ-2026

Politico: властям США не хватает оборудования против дронов для подготовки к ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские власти испытывают трудности при подготовке к Чемпионату мира по футболу из-за нехватки оборудования против беспилотников и подготовленного персонала.
  • Глава Секретной службы США Шон Карран заявил о проблемах с приобретением технологий для борьбы с дронами и планах обратиться за поддержкой к Пентагону.
  • Секретная служба США отправит специалистов в Лос-Анджелес для обучения местных правоохранительных органов обнаружению и уничтожению дронов.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американские власти испытывают трудности при подготовке к Чемпионату мира по футболу, который должен начаться в июне, им не хватает оборудования против беспилотников и подготовленного персонала, сообщает издание Politico.
В декабре глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу в США Эндрю Джулиани заявлял, что США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности во время Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Он отметил, что эта сумма включает 625 миллионов долларов в рамках грантовой программы FIFA World Cup и направлена на поддержку правоохранительных органов - от обучения и учений по кибербезопасности до реагирования на чрезвычайные ситуации, также 500 миллионов долларов было выделено в рамках программы грантов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Politico обращает внимание на спешку федеральных и местных чиновников в подготовке к возможным угрозам атак беспилотниками мест проведения чемпионата в США. По информации издания, чиновники из служб безопасности обеспокоены возможными атаками БПЛА, начиная от полетов, прерывающих матчи, до более серьезных атак, от которых могут пострадать зрители мероприятий.
"Причины спешки разнообразны, включая нехватку оборудования для отслеживания и применения контрмер против беспилотников, двухмесячное закрытие министерства внутренней безопасности, которое затруднило подготовку, а также новые полномочия, регулирующие использование беспилотников, которые многие чиновники до сих пор пытаются понять", - говорится в публикации издания.
Как сообщает издание, глава Секретной службы США Шон Карран в апреле заявлял властям, что его агентство испытывает трудности при приобретении технологий для борьбы против дронов. Глава службы подчеркнул, что ведомство будет рассчитать на поддержку Пентагона в данном вопросе.
"Он (Карран) возложил вину на "проблемы с цепочкой поставок" (необходимого оборудования - ред.), отметив при этом, что за последние полтора года агентство потратило более 100 миллионов долларов на то, чтобы наверстать упущенное", - отмечается в сообщении.
По данным издания, Карран добавил, что местные правоохранительные органы в Лос-Анджелесе, где пройдут восемь из 78 матчей ЧМ, не очень подготовлены к "обнаружению и уничтожению дронов", поэтому Секретная служба отправит туда специалистов для их обучения.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории турниром с участием 48 сборных, а также первым, который пройдет сразу в трех странах - Мексике, США и Канаде.
В трех мексиканских городах пройдут 13 матчей турнира, включая игру открытия.
