СМИ: США не хватает оборудования против дронов для подготовки к ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские власти испытывают трудности при подготовке к Чемпионату мира по футболу из-за нехватки оборудования против беспилотников и подготовленного персонала.

Глава Секретной службы США Шон Карран заявил о проблемах с приобретением технологий для борьбы с дронами и планах обратиться за поддержкой к Пентагону.

Секретная служба США отправит специалистов в Лос-Анджелес для обучения местных правоохранительных органов обнаружению и уничтожению дронов.

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американские власти испытывают трудности при подготовке к Чемпионату мира по футболу, который должен начаться в июне, им не хватает оборудования против беспилотников и подготовленного персонала, сообщает издание Politico.

В декабре глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 по футболу в США Эндрю Джулиани заявлял, что США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности во время Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Он отметил, что эта сумма включает 625 миллионов долларов в рамках грантовой программы FIFA World Cup и направлена на поддержку правоохранительных органов - от обучения и учений по кибербезопасности до реагирования на чрезвычайные ситуации, также 500 миллионов долларов было выделено в рамках программы грантов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Politico обращает внимание на спешку федеральных и местных чиновников в подготовке к возможным угрозам атак беспилотниками мест проведения чемпионата в США. По информации издания, чиновники из служб безопасности обеспокоены возможными атаками БПЛА, начиная от полетов, прерывающих матчи, до более серьезных атак, от которых могут пострадать зрители мероприятий.

« "Причины спешки разнообразны, включая нехватку оборудования для отслеживания и применения контрмер против беспилотников, двухмесячное закрытие министерства внутренней безопасности, которое затруднило подготовку, а также новые полномочия, регулирующие использование беспилотников, которые многие чиновники до сих пор пытаются понять", - говорится в публикации издания.

Как сообщает издание, глава Секретной службы США Шон Карран в апреле заявлял властям, что его агентство испытывает трудности при приобретении технологий для борьбы против дронов. Глава службы подчеркнул, что ведомство будет рассчитать на поддержку Пентагона в данном вопросе.

"Он (Карран) возложил вину на "проблемы с цепочкой поставок" (необходимого оборудования - ред.), отметив при этом, что за последние полтора года агентство потратило более 100 миллионов долларов на то, чтобы наверстать упущенное", - отмечается в сообщении.

По данным издания, Карран добавил, что местные правоохранительные органы в Лос-Анджелесе , где пройдут восемь из 78 матчей ЧМ, не очень подготовлены к "обнаружению и уничтожению дронов", поэтому Секретная служба отправит туда специалистов для их обучения.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории турниром с участием 48 сборных, а также первым, который пройдет сразу в трех странах - Мексике , США и Канаде