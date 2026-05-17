"Не зря ушел из ЦСКА": Дивеев поделился эмоциями от первого чемпионства - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
22:03 17.05.2026
"Не зря ушел из ЦСКА": Дивеев поделился эмоциями от первого чемпионства

Дивеев отметил, что переход из ЦСКА в "Зенит" полностью оправдал себя

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев заявил, что после выигранного чемпионата России по футболу с новым клубом не жалеет об уходе из московского ЦСКА зимой.
Дивеев перешел в "Зенит" из ЦСКА в зимнее трансферное окно. За клуб из Санкт-Петербурга защитник провел 15 матчей в различных турнирах, отметившись голом и результативной передачей. В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Ростов" со счетом 1:0 и 11-й раз в истории стал чемпионом России, Дивеев впервые в карьере выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ).
"Мало шампанского, не нашли, поэтому едем отсюда. Тяжелая игра была, прекрасно понимали, как будет играть "Ростов". "Краснодар" не то что облегчил (борьбу за чемпионство), они просто оступились на "Динамо". Можно сказать, что играли по счету и прекрасно понимали, как нам играть. Для меня это первое чемпионство. Хочу еще больше чемпионств с "Зенитом", идти от одного к другому. Когда прозвучал свисток, первая мысль была: "Наконец-то я это сделал!" Говорить, что я восхищен, не могу, потому что не понимаю этого. Сейчас можно говорить, что я не зря ушел из ЦСКА", - заявил Дивеев журналистам.
Дивееву 26 лет. Воспитанник "Уфы" выступал за ЦСКА с лета 2019 года. В составе столичного клуба он дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок страны.
ФутболСпортИгорь ДивеевЗенитПФК ЦСКАРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
