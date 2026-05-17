Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" сократилось до четырех - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 17.05.2026
Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" сократилось до четырех

Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до четырех

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал Симферополя
Железнодорожный вокзал Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в медиабанк
Железнодорожный вокзал Симферополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число задержанных пассажирских поездов «Таврия» между Крымским полуостровом и городами материковой части России сократилось до четырех.
  • По состоянию на 23:00 мск 17 мая задерживается поезд №028 Симферополь — Москва, который отправился из Симферополя и имеет задержку в 1 час.
  • По состоянию на 23:00 мск 16 мая три поезда «Таврия» из Крыма следуют с опозданием: поезда №142 Симферополь — Пермь и №180 Евпатория — Санкт-Петербург опаздывают на 1,5 часа, а поезд №078 Симферополь — Санкт-Петербург — на 4,5 часа.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России сократилось до четырех, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее перевозчик сообщал о задержках восьми составов.
"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту 17 мая в пути задерживается поезд №028 Симферополь - Москва, который сегодня отправился из Симферополя. Время задержки данного поезда по состоянию на 23.00 мск - 1 час. Также, после временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая, по состоянию на 23.00 мск следуют с опозданием три поезда "Таврия" из Крыма", - говорится в сообщении.
По данным компании, задерживаются поезда отправлением 16 мая №142 Симферополь - Пермь на 1,5 часа и №180 Евпатория - Санкт-Петербург - на 1,5 часа. Также на 4,5 часа опаздывает поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 15 мая.
Уточняется, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
Электричка на МЦД - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В России утвердили концепцию развития перевозок в пригородном ж/д сообщении
6 мая, 15:03
 
ПроисшествияСимферопольСанкт-ПетербургРоссияГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала