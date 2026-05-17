Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" сократилось до четырех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число задержанных пассажирских поездов «Таврия» между Крымским полуостровом и городами материковой части России сократилось до четырех.
- По состоянию на 23:00 мск 17 мая задерживается поезд №028 Симферополь — Москва, который отправился из Симферополя и имеет задержку в 1 час.
- По состоянию на 23:00 мск 16 мая три поезда «Таврия» из Крыма следуют с опозданием: поезда №142 Симферополь — Пермь и №180 Евпатория — Санкт-Петербург опаздывают на 1,5 часа, а поезд №078 Симферополь — Санкт-Петербург — на 4,5 часа.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России сократилось до четырех, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее перевозчик сообщал о задержках восьми составов.
"В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту 17 мая в пути задерживается поезд №028 Симферополь - Москва, который сегодня отправился из Симферополя. Время задержки данного поезда по состоянию на 23.00 мск - 1 час. Также, после временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая, по состоянию на 23.00 мск следуют с опозданием три поезда "Таврия" из Крыма", - говорится в сообщении.
По данным компании, задерживаются поезда отправлением 16 мая №142 Симферополь - Пермь на 1,5 часа и №180 Евпатория - Санкт-Петербург - на 1,5 часа. Также на 4,5 часа опаздывает поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 15 мая.
Уточняется, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.