Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" сократилось до четырех

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России сократилось до четырех, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".

Уточняется, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.