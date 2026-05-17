Российские борцы завоевали золото ЧЕ по спортивной борьбе

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские борцы вольного стиля Сергей Кармрян и Абдуразак Шабанов завоевали золотые медали чемпионата Европы по спортивной борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет в Самокове (Болгария).

В весовой категории до 51 кг бронзовую медаль турнира завоевал россиянин Халид Сонгурбеков, а его соотечественник Артем Ананян стал вторым в весовой категории до 71 кг.