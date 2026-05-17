Делегация России приняла участие в заседании FIBA Europe

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок в составе российской делегации принял участие в мероприятиях европейского департамента Международной федерации баскетбола (FIBA Europe), сообщается в Telegram-канале РФБ.

Заседание правления FIBA Europe и сессия генассамблеи организации прошли 15 и 16 мая в Рейкьявике.

По итогам заседания статус российских и белорусских команд на европейских соревнованиях остался неизменным. Отмечается, что допуск команд будет обсуждаться на заседании центрального бюро FIBA в сентябре, о чем организация сообщала 23 апреля, когда допустила российских и белорусских юниоров до соревнований Лиги наций 3х3.

Делегация РФБ во главе с Дячком в рамках визита также обсудила вопросы предстоящих товарищеских встреч с представителями Словении, Венгрии и Сербии, а также наладила контакты с новым руководством федерации баскетбола Северной Македонии.

Помимо этого, на совещании руководства FIBA Europe с генсеками национальных федераций было принято решение о расширении Кубка Европы FIBA до 48 клубов.